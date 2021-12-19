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الديمقراطي والوطني يبحثان الموقف الكوردي من تحالفات تشكيل الحكومة العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-19T12:39:56+0000
الديمقراطي والوطني يبحثان الموقف الكوردي من تحالفات تشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ زار وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاحد، مدينة السليمانية والتقى برئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

وقال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن وفد الحزب الديمقراطي ترأسه فاضل ميراني سكرتير الحزب عقد لدى وصوله السليمانية اجتماعا في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، مبيناُ أن المكتبين السياسيين ناقشا الاوضاع الراهنة في اقليم كوردستان والعراق.

كما ناقش الاجتماع المشترك، وفق المصدر، العلاقات الثنائية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وعدد آخر من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مراحل تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة، والموقف الكوردي من التحالفات، وضروة توحيد الصف الكوردي بكل الاتجاهات السياسية والحزبية.

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