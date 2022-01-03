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الديمقراطي والوطني الكوردستانيان يضعان برنامجاً مشتركاً حول الحكومة العراقية الجديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-03T18:34:41+0000
الديمقراطي والوطني الكوردستانيان يضعان برنامجاً مشتركاً حول الحكومة العراقية الجديدة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، عن اتفاقه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على برنامج مشترك للتفاوض مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك قبل يوم من اجتماع مقرر عقده لاستكمال المشاورات.

جاء ذلك خلال بيان للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، على هامش اجتماعه في كركوك، الذي أكد على ضرورة تشكيل حكومة اتحادية على أساس الدستور والتوافق والشراكة الحقيقية لجميع المكونات.

وشدد الاتحاد الوطني على ضمان استحقاقات الكورد في بغداد، وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة على ضوء نتائج الانتخابات، وبدء حوارات مكثفة بين القوى السياسية المختلفة.

واشار الى انه من اجل ذلك ستقوم اللجنة المشتركة للاتحاد الوطني والديمقراطي بوضع وحسم برنامج مشترك في بغداد.

وعلى الصعيد نفسه، أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن وفداً رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيزور يوم غد الثلاثاء مدينة السليمانية ليلتقي بأعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مقر الأخير.

وبين أن الاجتماع سيناقش آلية وبرنامج الحزبين حيال التعامل مع ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وكذلك آلية توحيد البيت الكوردي للذهاب إلى بغداد بوفد مشترك.

ويوم امس الاحد، قال عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، جمال شكر، لوكالة شفق نيوز، انه

بعد الاتفاق بين الحزبين سيتم تشكيل وفد مشترك للتوجه إلى بغداد، والاتفاق مع القوى السياسية الشيعية والسنية، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة".

ومنذ انتهاء الانتخابات، لم تتوقف المشاورات الكوردية بشأن المرحلة المقبلة، وسبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، عبر الذهاب لبغداد، وفي جعبتهم مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وآخرين للمناصب التنفيذية الاتحادية.

ويتصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الأحزاب الكوردية في نتائج الانتخابات، بـ31 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ17، بينما يحتل حزب الجيل الجديد المركز الثالث بـ9 مقاعد فقط.

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