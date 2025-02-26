الديمقراطي والاتحاد يجتمعان في بيرمام لاستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة

الديمقراطي والاتحاد يجتمعان في بيرمام لاستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة
شفق نيوز/ يواصل الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك خلال اجتماع يعقد في بلدة بيرمام بمدينة أربيل.
ووفقاً للمعلومات المتاحة، لمراسل وكالة شفق نيوز، سيترأس وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، بينما يقود وفد الحزب الديمقراطي القيادي هوشيار زيباري.
ورغم عقد سبعة اجتماعات سابقة بين الطرفين لمناقشة آلية تشكيل الحكومة، إلا أن المباحثات لم تثمر حتى الآن عن توافق نهائي لغاية الآن .