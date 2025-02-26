الديمقراطي والاتحاد يجتمعان في بيرمام لاستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ يواصل الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك خلال اجتماع يعقد في بلدة بيرمام بمدينة أربيل.

ووفقاً للمعلومات المتاحة، لمراسل وكالة شفق نيوز، سيترأس وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، بينما يقود وفد الحزب الديمقراطي القيادي هوشيار زيباري.

ورغم عقد سبعة اجتماعات سابقة بين الطرفين لمناقشة آلية تشكيل الحكومة، إلا أن المباحثات لم تثمر حتى الآن عن توافق نهائي لغاية الآن .