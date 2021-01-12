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الديمقراطي والاتحاد الإسلامي يعقدان مباحثات "إيجابية" في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-12T14:19:20+0000
الديمقراطي والاتحاد الإسلامي يعقدان مباحثات "إيجابية" في أربيل

شفق نيوز/ أفاد مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الثلاثاء بأن حزبه والاتحاد الإسلامي الكوردستاني عقدا مباحثات "إيجابية" في أربيل بشأن الأوضاع في الإقليم والعراق عموماً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مسؤول مكتب علاقات كوردستان والعراق في الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين عقب اجتماع لوفد من حزبه مع الاتحاد الإسلامي الكوردستاني.

وقال حسين، إن "الاجتماع بين وفدي الحزبين كان إيجابياً"، مبيناً أن وفدي الحزبين توصلا أيضاً إلى "تفاهمات مشتركة وإيجابية حول العلاقة بين بغداد والإقليم".

وأضاف أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيجتمع في الأيام المقبلة مع جميع الأطراف الكوردستانية الأخرى لبحث التطورات في الإقليم والعراق والعلاقة بين بغداد وأربيل.

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