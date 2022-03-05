الديمقراطي والاتحاد الكوردستانيان: انتفاضة آذار تتلاءم مع انتفاضة العراقيين في الجنوب

شفق نيوز/ عدّت كتلة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيتين في البرلمان العراقي، يوم السبت، أن انتفاضة آذار في كوردستان، تتلاءم مع انتفاضة العراقيين التي انطلقت من الجنوب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، ألقته النائب فيان دخيل، داخل مبنى البرلمان العراقي، وبمشاركة نواب الكتلتين، وحضره مراسل شفق نيوز.

وقالت دخيل، خلال المؤتمر، بمناسبة الذكرى 31 لانتفاضة آذار الجماهيرية، وبتخطيط وإسناد قوات البيشمركة، تتلاءم مع انتفاضة العراقيين التي انطلقت من الجنوب".

وأضاف أن في هذه الذكرى نؤكد أن "الانتفاضة انطلقت من وحدة الشعب الكوردستاني، ونعاهد الشعب بالمضي والحفاظ على الحقوق الدستورية".

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قد أكد في ذكرى الانتفاضة الربيعية، أن هذه الذكرى المجيدة لانتفاضة كوردستان الكبرى في ربيع عام 1991، "على رسالة السلام والحرية لشعب كوردستان، هذه الرسالة النبيلة التي يجب أن تبقى حية الى الأبد".

فيما أشار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى أن حماية الحرية ومكاسب الانتفاضة والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان واجب ومسؤولية مشتركة لجميع الكوردستانيين.

بينما هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بمناسبة حلول الذكرى السنوية لانتفاضة آذار المجيدة التي انطلقت شرارتها عام 1991، لعموم الكوردستانيين، وعلى وجه الخصوص بواسل البيشمركة وعائلات الشهداء الشامخ