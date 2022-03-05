سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الديمقراطي والاتحاد الكوردستانيان: انتفاضة آذار تتلاءم مع انتفاضة العراقيين في الجنوب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-05T11:02:40+0000
الديمقراطي والاتحاد الكوردستانيان: انتفاضة آذار تتلاءم مع انتفاضة العراقيين في الجنوب

شفق نيوز/ عدّت كتلة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيتين في البرلمان العراقي، يوم السبت، أن انتفاضة آذار في كوردستان، تتلاءم مع انتفاضة العراقيين التي انطلقت من الجنوب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، ألقته النائب فيان دخيل، داخل مبنى البرلمان العراقي، وبمشاركة نواب الكتلتين، وحضره مراسل شفق نيوز.

وقالت دخيل، خلال المؤتمر، بمناسبة الذكرى 31 لانتفاضة آذار الجماهيرية، وبتخطيط وإسناد قوات البيشمركة، تتلاءم مع انتفاضة العراقيين التي انطلقت من الجنوب".

وأضاف أن في هذه الذكرى نؤكد أن "الانتفاضة انطلقت من وحدة الشعب الكوردستاني، ونعاهد الشعب بالمضي والحفاظ على الحقوق الدستورية".

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قد أكد في ذكرى الانتفاضة الربيعية، أن هذه الذكرى المجيدة لانتفاضة كوردستان الكبرى في ربيع عام 1991، "على رسالة السلام والحرية لشعب كوردستان، هذه الرسالة النبيلة التي يجب أن تبقى حية الى الأبد".

فيما أشار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى أن حماية الحرية ومكاسب الانتفاضة والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان واجب ومسؤولية مشتركة لجميع الكوردستانيين.

بينما هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بمناسبة حلول الذكرى السنوية لانتفاضة آذار المجيدة التي انطلقت شرارتها عام 1991، لعموم الكوردستانيين، وعلى وجه الخصوص بواسل البيشمركة وعائلات الشهداء الشامخ

related

الاتحاد الوطني يدعو لتشكيل قائمة كوردستانية بانتخابات مجالس المحافظات

Date: 2019-09-04 19:15:00
الاتحاد الوطني يدعو لتشكيل قائمة كوردستانية بانتخابات مجالس المحافظات

الحزب الديمقراطي يلوم الاتحاد الوطني ويعلن "التنازل" عن رئاسة الجمهورية: لكنكم لم تفهموا

Date: 2022-01-10 15:50:51
الحزب الديمقراطي يلوم الاتحاد الوطني ويعلن "التنازل" عن رئاسة الجمهورية: لكنكم لم تفهموا

اجتماع بين الديمقراطي والاتحاد لحسم محافظ كركوك

Date: 2019-06-07 09:09:23
اجتماع بين الديمقراطي والاتحاد لحسم محافظ كركوك

الديمقراطي يرد على الاتحاد: منصب رئيس الجمهورية ليس ملكاً لأحد

Date: 2022-01-24 09:15:29
الديمقراطي يرد على الاتحاد: منصب رئيس الجمهورية ليس ملكاً لأحد

نيجيرفان بارزاني يستضيف اجتماعاً بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

Date: 2020-07-27 04:37:39
نيجيرفان بارزاني يستضيف اجتماعاً بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

الاتحاد الوطني يعقد اجتماعاً لبحث ملفين

Date: 2019-06-09 12:30:39
الاتحاد الوطني يعقد اجتماعاً لبحث ملفين

استكمالاً لمبادرة "البارتي".. "اليكيتي" يبدأ مباحثات تكوين تكتل كوردي لتشكيل الحكومة العراقية

Date: 2021-11-08 09:04:34
استكمالاً لمبادرة "البارتي".. "اليكيتي" يبدأ مباحثات تكوين تكتل كوردي لتشكيل الحكومة العراقية

حرب البيانات تتصاعد.. "اليكيتي" يرد على "البارتي": تحالفتم دون علمنا

Date: 2022-01-24 13:57:52
حرب البيانات تتصاعد.. "اليكيتي" يرد على "البارتي": تحالفتم دون علمنا