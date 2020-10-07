الديمقراطي الكوردستان يقاضي الحشد لاسترجاع أحد مقراته

شفق نيوز/ كشف نائب كوردي في البرلمان العراقي اليوم الاربعاء عن اقامة دعوة قضائية من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لاسترجاع مقره في ناحية مندلي بمحافظة ديالى والذي استولت عليه قوات الحشد الشعبي منذ عام 2017 وحتى الآن.

وقال النائب عن عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني آزاد حميد شفي، والذي شغل منصب رئيس مجلس مندلي سابقا، لوكالة شفق نيوز إن "الديمقراطي الكوردستاني في ناحية مندلي يطالب باخلاء مقره الذي استولت عليه قوات الحشد منذ عام ونصف دون أي استجابة على الرغم من أن المقر يعود للديمقراطي رسميا ومنذ سنوات طويلة".

وتابع ان "الحزب الديمقراطي اضطر لاقامة دعوة قضائية وسلك الطرق القانونية والدستورية لاستعادة مقره باعتباره كيان سياسي غير محظور العمل في أي بقعة من العراق"، معتبرا استعادة مقر الحزب الديمقراطي في مندلي "رفع لمظلومية تعرض لها الحزب دون أي مبررات قانونية".

وأشار شفي إلى ان "الدعوة القضائية لم تحسم حتى الان وبانتظار اصدار قرار نهائي بهذا الشأن"، مستدركا بالقول إن "أبواب التفاهم والحوار مطروحة ومفتوحة لحسم النزاع ونأمل ذلك باقرب وقت ممكن".

واضطر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى ترك مقاره في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور بعد الحملة العسكرية التي شنتها القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي عقب استفتاء الاستقلال الذي اجره اقليم كوردستان في شهر ايلول من عام 2017.

وعزا النائب ازاد حميد شفي في حديث سابق لوكالة شفق نيوز اسباب تأخر عودة المقار والمكاتب السياسي للحزب الديمقراطي الى ديالى والمناطق المتنازع عليها في محافظات عدة الى تهديدات وتجاوزات تعرضت لها بعض كوادر الحزب من قبل جهات واحزاب مسلحة بعد احداث استفتاء استقلال كوردستان عام 2017.