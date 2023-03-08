الديمقراطي الكوردستاني يؤيد اعتماد سجل الناخبين الاتحادي لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم

شفق نيوز/ أعرب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، يوم الأربعاء، عن تأييد حزبه لاعتماد سجل الناخبين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية في اجراء الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان.

وتطرق محمد في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم في اربيل حول الاجتماع بين حزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني، إن الاجتماع سيركز على مسألة المكونات في الإقليم، وكيفية مشاركتهم في الانتخابات، مبينا أن الديمقراطي الكوردستاني أوصى مؤسسته للانتخابات ترك هذه المسألة إلى المكونات هي من تقرر بأي شكل وآلية تشارك في الانتخابات، ونحن ندعم اي خيار تتوصل إليه ولن نكون أوصياء عليها.

وأضاف أن حزبه يؤيد أن يكون سجل الناخبين الذي تم عبره إجراء الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق كافة في العام 2021 اساساً للمشمولين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمان كوردستان المزمع اجراؤها نهاية العام الحالي.

وتابع محمد ان حزبه وافق على تفعيل المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم، مؤكدا انه من الضروري اجراء الانتخابات خلال هذا العام في إقليم كوردستان.