الديمقراطي الكوردستاني يؤكد ضرورة إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها

شفق نيوز / كشف مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمحافظتي السليمانية وحلبجة، اليوم الاثنين، إن الانتخابات النيابية في كوردستان يجب أن تجرى في موعدها، وفيما بيّن أن الحزب لا يقف عائقاً أمام أي تعديل في قانون الانتخابات، أكد تبنيه مبادرة للحوار مع الأحزاب الكوردستانية ومنها الاتحاد الوطني للاستماع الى ارائهم بشأن الانتخابات.

وقال علي حسين، في مؤتمر صحفي عقده في حلبجة خلال مراسم تكليف مسؤولين جدد لتنظيمات الحزب في حلبجة وأطراف السليمانية إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعد لمناقشة موضوع الانتخابات مع جميع الأطراف وتبنى مبادرة زيارة جميع الأحزاب للاستماع لوجهات نظرهم حول إجرائها في موعدها المحدد".

وأضاف علي حسين وهو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ايضاً "يجب أن نحاول ألا نترك أي مشاكل ولا أعذار لعدم إجراء الانتخابات في موعدها"، مشيرا الى أن "الحزب أكد خلال مؤتمره الرابع عشر على إجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وعدم تأجيله مع الاخذ بنظر الاعتبار أراء جميع الشركاء".

وبيّن مسؤول المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أن "ملاحظات الأحزاب وخصوصاً الاتحاد الوطني الكوردستاني كانت حول تعديل قانون الانتخابات وأن يكون وفق الدوائر المتعددة وكذلك فسح مجال للأقليات"، مبينا ان "الحزب الديمقراطي غير معترض على أن تكون الانتخابات وفقا للدوائر المتعددة لكن الوقت المتبقي غير كافٍ لإجراء هذا التعديل ونحن مع أي تعديل ضمن المسار الديمقراطي وداعمون لحقوق الأقليات".

وعن خطوات التواصل والحوار مع الاتحاد الوطني بيّن علي حسين ان "الحزب الديمقراطي فتح أبوابه للحوار معهم وهو من تبنى مبادرة زيارة الاتحاد الوطني الكوردستاني"، موضحا أن "يوم أمس كان هناك اتصال بين مسؤولي مكتب الانتخابات في المكتب السياسي للحزبين حول بيان موقف الحزبين مما تم مناقشته في الاجتماع الأول".