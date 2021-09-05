الديمقراطي الكوردستاني ينفي قتله لـ7 مسلحين من الـPKK في أربيل

شفق نيوز/ نفى الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الأحد مزاعم نشرتها وسائل إعلام تابعة لحزب العمال الكوردستاني حول قتل 7 مسلحين من الـPKK في أربيل عاصمة إقليم كوردستان من قبل الحزب الأول.

وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد في بيان اليوم، إن مركزاً حزب العمال باسم (HPJ) أدعى في بيان مقتل سبعة مسلحين على يد الديمقراطي الكوردستاني في منطقة لإخفاء جرائمهم وتبرير أعمالهم واعتداءاتهم غير القانونية على حكومة إقليم كردستان.

وأضاف "هنا نعلن للجميع بأن هذا الأدعاء لا أساس له وهو أبعد مايكون عن الحقيقة، ويهدف من إيراده لإسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونشر مواضيع كاذبة لإخفاء جرائمهم وتبرير أعمالهم واعتداءاتهم غير القانونية على حكومة إقليم كوردستان".

وتابع المتحدث بالقول إن "شعب كوردستان يسأل وينبغي لحزب العمال الكوردستاني أن يجيبهم عما يفعله مقاتلوه في خليفان وما هي وظائفهم وما هي صلتهم بتلك المنطقة؟".