الديمقراطي الكوردستاني ينفي صحة رسالة صوتية منسوبة لنيجيرفان بارزاني تتعلق بالانتخابات

شفق نيوز/ نفى مكتب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني اصدار الاخير اي رسالة موجهة لشعب اقليم كوردستان بمناسبة الاقتراع العام لانتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "تم تداول رسالة صوتية منسوبة إلى نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في العديد من المجموعات وشبكات التواصل الاجتماعي، اليوم، للدعاية الانتخابية".

واضاف أنه "بهذا الخصوص نعلن أن المقطع الصوتي مزيف تمامًا ولا علاقة له بنائب الرئيس".