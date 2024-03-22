الديمقراطي الكوردستاني ينفي انسحابه من انتخابات برلمان الإقليم ويؤكد ملاحظاته على المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ نفى القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نوري حمه علي، يوم الجمعة، انسحاب حزبه من انتخابات برلمان إقليم كوردستان، فيما أشار إلى أن هناك ملاحظات على قرارات المحكمة الاتحادية العليا.

وقال علي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "الحزب لم ينسحب من الانتخابات وبيانه كان واضحاً حول الملاحظات التي أبداها بشأن قانون الانتخابات، لكننا لن ننسحب منها".

وأضاف "من السابق لأوانه أن نتوقع عدد المقاعد التي يمكن الحصول عليها في انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقبلة، لكن الحزب الديمقراطي كان الحزب الأول في الإقليم وسيبقى كذلك".

وحول موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني من قرارات المحكمة الاتحادية، أكد علي، أن "الحزب الديمقراطي أبدى رأيه بوضوح وبصراحة حيال المحكمة الاتحادية حول قانون انتخابات برلمان كوردستان".

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 21 شباط/ فبراير الماضي، قراراً بشأن قانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان، نص على إلغاء مقاعد "الكوتا" في البرلمان، وأن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من المفوضية الكوردستانية.