الديمقراطي الكوردستاني ينتقد تصريحات لبافل طالباني

شفق نيوز/ انتقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، تصريحات أدلى بها رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني التي وصفه بها العلاقات بين الحزبين بالسيئة.

وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني في بيان اليوم، إنه "في لقاء خارج البلاد أمس، وصف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني العلاقة بين حزبنا وحزبه بالسيئة، محملا الديمقراطي الكوردستاني السبب في ذلك"، مردفا بالقول "على ما يبدو ، نسوا (الاتحاد الوطني) أنه في معظم المحطات على الرغم من شراكتهم مع الحكومة ، كانوا أكثر اهتماما من المعارضة في خلق المشاكل لعمل وانشطة الحكومة".

وأضاف البيان أن بافل طالباني "تطرق في حديثه إلى مشاكل محافظة السليمانية من دون الكشف عن الحقائق، ولم يذكر في حديثه أن حزبه المانع الرئيسي للاعمار وتنفيذ المشاريع الخدمية حتى تصل المسألة إلى الأمن والاستيلاء على الإيرادات الداخلية للمحافظة وكامل الحدود، وهو لا يوضح بأن حزبه بات بديلا للحكومة ولا يسمح للمؤسسات الشرعية أن تؤدي دورها، ولا يذكر من أين يحصل على كل هذه الإمكانيات بالإنفاق بدلا من تلك المؤسسات".

وتابع البيان بالقول إنه من ناحية أخرى نسي كيف أدخل مؤسسات الحكومية الاتحادية، والمحكمة الاتحادية في عملية الحكم بالإقليم، وتعقيد حل عدد من المشاكل.