الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن موعد اجتماع "حاسم" مع الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ كشف عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد، يوم الخميس، عن اجتماع مرتقب سيُعقد بين حزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني في الأسبوع المقبل حسم الخلافات.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيكون حاسماً، حيث سيتم خلاله دراسة التقارير المقدمة من قبل الطرفين، إلى جانب مناقشة رؤية كل طرف بشأن الخطوات اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وهذا هو الاجتماع الثالث للحزبين حيث انعقد في مدينة السليمانية بنهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أول اجتماع رسمي، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بهدف التباحث من أجل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت مؤخراً عن فوز الحزب الديمقراطي بالمرتبة الاولى بـ39 مقعداً، والاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بـ 23 مقعداً، والجيل الجديد حل بالمرتبة الثالثة بـ15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني جاء بالمرتبة الرابعة بـ7 مقاعد، والموقف بالمرتبة الخامسة بـ4 مقاعد، وجماعة العدل بالمرتبة السادسة بـ3 مقاعد، وجبهة الشعب بالمرتبة السابعة بمقعدين، وحركة التغيير بالمرتبة الثامنة بمقعد واحد، والتحالف الكوردستاني بالمرتبة التاسعة بمقعد واحد.