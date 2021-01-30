الديمقراطي الكوردستاني يكشف تفاصيل الهجوم على مقره في السليمانية

شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني فرع السليمانية، شيخ محمد، يوم السبت، عن تفاصيل الهجوم المسلح على مقر الحزب.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن أربعة مسلحين مجهولين يستقلون سيارة دفع رباعي نوع (لاند كروز) هاجموا مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة السليمانية صباح اليوم، مبيناً أن ثلاثة منهم ترجلوا من السيارة وفتحوا نيران أسلحتهم باتجاه المقر.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية لكنه تسبب بأضرار مادية، مشيراً إلى أنهم سجلوا بلاغاً في مركز الشرطة بالحادث، من دون أن يتهم جهة محددة بالهجوم.

وأشار محمد إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مقر الحزب الديمقراطي لهجوم مسلح، مؤكداً "سبق وأن أبلغنا الشرطة بالأمر لكن لغاية الآن لم يتم التوصل إلى الجهة أو الأشخاص الذين يهاجموننا".

وفي وقت سابق اليوم، تعرض مقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة السليمانية، لهجوم مسلح لم يسفر عن اية اصابات تُذكر.

ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مسلحين مجهولين يستقلون عجلة دفع رباعي فتحوا في حدود الساعة السادسة صباحا النيران صوب مبنى المقر مما أدى الى وقوع اضرار مادية فقط.

وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيه مقار الحزب الديمقراطي في السليمانية الى اطلاق نار اذ وقع هجوم مماثل استهدف الفرع الرابع للحزب في شهر ايلول من العام 2019.