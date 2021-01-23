الديمقراطي الكوردستاني يكذّب سيناريو فيلم وثائقي إيراني عن محاولة إجتياح داعش لأربيل

شفق نيوز/ فنّد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم السبت سيناريو فيلم وثائقي من إنتاج إيران تدور احداثه حول محاولة تنظيم داعش فرض سيطرته على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان في صيف عام 2014.

وقال عضو قيادة الحزب علي عوني في رده على قصة الفيلم بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي ان "هذا كذب محض".

من جهته علق المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان كوردستان بيشوا هورامي في منشور له على "فيسبوك" قائلا انه "تم انفاق آلاف الدولارات على فيديو دعائي هدفه ضرب مسيرة ونضال وتاريخ بارزاني".

وعرضت ايران مساء امس الجمعة فيلماً وثائقياً تدور احداثه عن مساعدة ايران لإقليم كوردستان عندما اقترب التنظيم المتشدد من اطراف اربيل، وقيام قائد فيلق القدس الايراني السابق الجنرال قاسم سليماني بالذهاب إلى اقليم كوردستان بهدف إيقاف زحف عناصر داعش.

ودائما ما يتطرق مسؤولون ايرانيون رفيعو المستوى الى قيام سليماني بمنع سقوط اربيل بيد داعش مثلما ابعد تهديدات التنظيم عن بغداد ودمشق.

ويؤكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ان ايران قدمت يد العون الى اقليم كوردستان خلال التصدي لداعش الا انه في الوقت ذاته ينفي ما يتم تداوله من مبالغات حول المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين الجنرال قاسم سليماني في حينها.