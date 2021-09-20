سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الديمقراطي الكوردستاني يقول إنه يتمسك بالهدوء رغم "عقلية إغلاق المقار" في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-20T10:07:06+0000
الديمقراطي الكوردستاني يقول إنه يتمسك بالهدوء رغم "عقلية إغلاق المقار" في العراق

شفق نيوز/ تطرق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، إلى ملف الانتخابات المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، فيما أكد أن طريق الهدوء نهج اتخذه "البارتي" في مختلف الأوقات.

وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني في حديث للصحفيين، إن "البارتي يقوم بحملة انتخابية هادئة وهذا هو الطريق الهادئ الذي اتخذه البارتي دوما".

بشأن منصب رئيس الجمهورية، أوضح ميراني، أن "هذا المنصب استحقاق كوردي ونقول دائما إن الذي يتولى هذا المنصب يجب أن يحافظ على مصالح الكورد في العراق، وأن يكون له موقف على جميع التطورات والأحداث".

وعن عودة الحزب الديموقراطي لكركوك، لفت سكرتير المكتب السياسي للحزب، إلى أن "البارتي لم يترك كركوك ليعود إليها الآن، ولكن مقرات الحزب، أغلقت من قبل القوات العراقية".

وتابع ميراني، بالقول "هناك عقلية تعتقد أن بإغلاق مقراتنا سنضعف، وما دامت هذه العقلية موجودة في العراق، فإنها لن تشهد هدوءا".

وكانت القوات الاتحادية قد دخلت في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إلى مدينة كركوك، وأغلقت مقار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في أعقاب استفتاء أجراه إقليم كوردستان حينها.

related

"البارتي" يرد على الخزعلي: لولا احترامنا لعبدالمهدي والاجواء الايجابية لما صبرنا وسكتنا

Date: 2019-10-17 18:53:36
"البارتي" يرد على الخزعلي: لولا احترامنا لعبدالمهدي والاجواء الايجابية لما صبرنا وسكتنا

إطلاق النار على منزل مسؤول في الديمقراطي الكوردستاني بكركوك

Date: 2021-08-27 21:30:34
إطلاق النار على منزل مسؤول في الديمقراطي الكوردستاني بكركوك

الديمقراطي الكوردستاني يرجح عودة مقاره لمناطق المادة 140 نهاية العام الحالي

Date: 2021-09-17 08:01:02
الديمقراطي الكوردستاني يرجح عودة مقاره لمناطق المادة 140 نهاية العام الحالي

الاتحاد الوطني يعقد اجتماعاً لبحث ملفين

Date: 2019-06-09 12:30:39
الاتحاد الوطني يعقد اجتماعاً لبحث ملفين

الاتحاد الوطني: العشرات من مواد الدستور العراقي لم تطبق لحد الان

Date: 2019-08-25 12:13:20
الاتحاد الوطني: العشرات من مواد الدستور العراقي لم تطبق لحد الان

الديمقراطي والتغيير: الاحزاب الكبيرة في بغداد تعتزم تهميش الصغيرة بالانتخابات المحلية

Date: 2019-09-01 14:07:28
الديمقراطي والتغيير: الاحزاب الكبيرة في بغداد تعتزم تهميش الصغيرة بالانتخابات المحلية

حزبان كورديان: ننتظر اتفاقاً شاملاً لانتخاب محافظ كركوك

Date: 2019-09-29 12:58:01
حزبان كورديان: ننتظر اتفاقاً شاملاً لانتخاب محافظ كركوك

ضحايا وجرحى بهجوم لداعش على مواقع للبيشمركة على حدود كركوك

Date: 2021-05-01 00:04:35
ضحايا وجرحى بهجوم لداعش على مواقع للبيشمركة على حدود كركوك