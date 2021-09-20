الديمقراطي الكوردستاني يقول إنه يتمسك بالهدوء رغم "عقلية إغلاق المقار" في العراق

شفق نيوز/ تطرق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، إلى ملف الانتخابات المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، فيما أكد أن طريق الهدوء نهج اتخذه "البارتي" في مختلف الأوقات.

وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني في حديث للصحفيين، إن "البارتي يقوم بحملة انتخابية هادئة وهذا هو الطريق الهادئ الذي اتخذه البارتي دوما".

بشأن منصب رئيس الجمهورية، أوضح ميراني، أن "هذا المنصب استحقاق كوردي ونقول دائما إن الذي يتولى هذا المنصب يجب أن يحافظ على مصالح الكورد في العراق، وأن يكون له موقف على جميع التطورات والأحداث".

وعن عودة الحزب الديموقراطي لكركوك، لفت سكرتير المكتب السياسي للحزب، إلى أن "البارتي لم يترك كركوك ليعود إليها الآن، ولكن مقرات الحزب، أغلقت من قبل القوات العراقية".

وتابع ميراني، بالقول "هناك عقلية تعتقد أن بإغلاق مقراتنا سنضعف، وما دامت هذه العقلية موجودة في العراق، فإنها لن تشهد هدوءا".

وكانت القوات الاتحادية قد دخلت في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إلى مدينة كركوك، وأغلقت مقار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في أعقاب استفتاء أجراه إقليم كوردستان حينها.