الديمقراطي الكوردستاني يعلن فتح أبواب الحوار أمام جميع الاطراف

شفق نيوز/ اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، اليوم الاحد، عن فتح ابواب الحوار امام جميع الاطراف، مشددا على ان الطريق الوحيد امام الازدهار والتقدم في العراق وكوردستان هو التفاهم والسلام والتعايش.

وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب ورد لوكالة شفق نيوز، انه في الذكرى الثانية والستين لاندلاع ثورة ايلول يجدد التأكيد على ان الطريق الوحيد للازدهار والتقدم في العراق واقليم كوردستان هو التفاهم والسلام والتعايش، مشددا على ان يكون الدستور هو الحاكم في العراق.

وأضاف ان الشيء نفسه ينطبق ايضا على اقليم كوردستان، موضحا ان التجارب الماضية اثبتت ان الطريقة الوحيدة لتحقيق حقوق الشعب الكوردي هي العمل معا.

واوضح البيان انه تبين للجميع ان التشرذم سيخلف فقط الضعف والتعب لشعب كوردستان.

واشار البيان الى انه في هذه المناسبة يؤكد الحزب الديموقراطي يعد وحدة الاطراف السياسية وتحملها المسؤولية الاولوية المقدمة على كل شيء، لافتا الى انه من هذا المنطلق يؤمن بفتح ابواب الحوار والعمل المشترك امام جميع الاطراف.