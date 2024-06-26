الديمقراطي الكوردستاني يعلن استعداده لخوض انتخابات الاقليم بعد "معالجة الملاحظات"

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأربعاء، البدء بالاستعدادات اللازمة لخوض انتخابات برلمان كوردستان بعد تحديد رئاسة الإقليم يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء العملية، مشيراً إلى معالجة العديد من ملاحظات وتحفظات الحزب التي دفعته إلى إعلان عدم المشاركة بالانتخابات في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد، في بيان خاطب خلاله جماهير كوردستان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "منذ عام 2022، بذل حزبنا جهوداً حثيثة لاتخاذ ما يلزم من متطلبات لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان قبل انتهاء التوقيتات القانونية، لكن للأسف تم اختلاق الكثير من العوائق وقد عادت هذه العقبات بالضرر على العملية السياسية والتشريعية في إقليم كوردستان وكانت لها انعكاسات وتبعات سلبية على سلطات إقليم كوردستان وحقوقه".

وتابع: "وبعد ذلك حاولنا إحالة المقترحات إلى البرلمان المنتخب من أجل معالجتها على نحو قانوني ولكن تمت عرقلة ذلك أيضاً".

ومضى بالقول: "لذا وبتاريخ 18 آذار 2024، أعلن حزبنا موقفه لجماهير كوردستان المناضلة، مع الإشارة وتسليط الضوء على النواقص وأوجه الخلل وغياب أسس العدالة التي كانت تعترض العملية سواء ما يتعلق منها بحقوق المكونات أم مشكلة البصمة للناخبين ومحاولات حرمان مئات الآلاف من الأشخاص من حقهم في التصويت".

وأشار إلى أن "هذه الأمور رافقتها العديد من المسائل المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية، وبعد إبداء موقف الحزب تمت معالجة جزء من هذه الملاحظات والشوائب فيما لا تزال البقية في طور الحل".

وذكر أنه "على الرغم من أن المعالجات لم تكن بشكل تام وكامل ولكن جرى استرداد بعض حقوق مكونات كوردستان، وتسوية جزء لا بأس به من المسائل الأخرى".

وشدد على أنه "بعد إعلان موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان من قبل رئيس إقليم كوردستان، فأن حزبنا سيبدأ بالاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية، ونأمل بأن تسير العملية بشكل ديمقراطي ونزيه وشفاف وتصب نتائجها في مصلحة شعب كوردستان".

واليوم، أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قرر تحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وقال شهاب في مؤتمر صحفي: "بعد الإجراءات القانونية والقضائية التي حالت دون إجراء الانتخابات في 10 حزيران الجاري، تلقينا إخطاراً من المفوضية بقدرتها على إجراء العملية بعد تاريخ 5 أيلول المقبل".

وأضاف: "بعد إجراء تقييم شامل لمستلزمات الانتخابات والتباحث مع الجهات ذات الصلة لتحديد موعد مناسب لإجراء انتخابات برلمان كوردستان بالأخذ بالنظر الاعتبارات كافة، قرر رئيس إقليم كوردستان إصدار مرسوم إقليمي بتحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان - العراق".

وأكد على إلزام الجهات المعنية بالقيام بما يلزم للتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ المرسوم.

وأوضح وجود آراء مختلفة من الكتل السياسية بشأن موعد إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن "هذا اليوم هو الأنسب وفق رؤى رئاسة إقليم كوردستان والاعتبارات التي أخذتها في الحُسبان انطلاقاً من المسؤولية التي تقع على عاتق رئاسة الإقليم وصلاحياتها القانونية".

ودعا "كافة الأطراف إلى وضع مصالح الإقليم وإجراء انتخابات ناجحة أولويةً وهدفاً بسبب ضرورة إجراء الانتخابات"، مشيراً إلى "وجود خلافات جوهرية في السابق أدت إلى عرقلة إجراء العملية لكن الخلافات المتعلقة بقانون الانتخابات والمفوضية وتوزيع الدوائر الانتخابية ومقاعد الكوتا تمت معالجتها الآن لذا نرى أنه لا يوجد أي مبرر للتأجيل ونتطلع بتفاؤل إلى إمكانية إجراء الانتخابات في موعده".

وشدد على "موقف رئاسة إقليم كوردستان بضرورة عدم مصادرة حقوق المكونات بتاتاً، ولكن بعد حسم الأمر قضائياً ما يهمنا الآن هو ضمان مشاركة المكونات في الانتخابات"، لافتاً إلى أن "رئاسة الإقليم تقوم بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والأطراف ذات الصلة في الإقليم والأطراف السياسية لتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات".

وأشار إلى أن "أحد العوامل التي أدت إلى اختيار يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان هو منح المفوضية الفترة الكافية احتياطياً للاستعداد للعملية فضلاً عن قيام الأحزاب بحملاتها الانتخابية"، ذاكراً أن "ولاية مفوضية الانتخابات تنتهي في 7 كانون الثاني 2025، وكون المفوضية بحاجة إلى مدة تتراوح بين 45 يوماً إلى شهرين لإعلان نتائج الانتخابات ومصادقتها وحسم الطعون لذا فقد آثرت رئاسة الإقليم تحديد الموعد الجديد للعملية على هذا الأساس".