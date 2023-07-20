الديمقراطي الكوردستاني يعلق على حادثتي حرق المصحف والسفارة

شفق نيوز / علق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، على حادثة اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإضرام النار فيها، فيما أدان تكرار الإساءة للمصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم.

وقال المتحدث الرسمي، باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "ندين اقتحام وإحراق السفارة السويدية في بغداد.. هذا التصرف هو ضد الدستور والقوانين الدولية".

وأضاف محمد: "كما ندين احراق القرآن الكريم، ونقف بالضد من إحراق أو الإساءة إلى الكتب المقدسة لجميع الأديان".

وأكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، دعم الحزب لرئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، والحكومة الاتحادية "في اتخاذ الإجراءات القانونية لعدم تكرار هذه الأفعال".

وقررت الحكومة العراقية، في وقت سابق من اليوم، سحب القائم بأعمالها في ستوكهلوم، و طرد السفيرة السويدية من أراضي البلاد، وذلك احتجاجا على السماح بتنظيم تظاهرة تم فيها تمزيق وحرق المصحف للمرة الثانية.