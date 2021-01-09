الديمقراطي الكوردستاني يصف الدعوة إلى اقلمة السليمانية بمحاولة للتجزئة

شفق نيوز/ وصف عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الدعوة المطالبة بتحويل محافظة السليمانية إلى إقليم مستقل، بمحاولة لتجزئة كوردستان العراق.

وقال صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني لوكالة شفق نيوز؛ إن "تحويل السليمانية إلى إقليم مستقل، مرفوض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني لانه تجزئة للاقليم"، متسائلا ان "كان بامكان هؤلاء معالجة مشاكل الاقليم من رواتب وازمة اقتصادية لماذا لا يحلونها في اطار اقليم كردستان؟".

واضاف المندلاوي؛ "نحن نعتقد ان وراء هذه الدعوات تقف اجندات اقليمية وخارجية، لأنه كلما يتأزم الوضع نرى مثل هذه الدعوات تبرز من قبل قوى وشخصيات تدعي المعارضة".

ورأى أن "بشكل عام لا اعتقد انه ستكون هناك استجابة من قبل القوى السياسية الفعالة او حتى الشارع الكوردي لهذه الدعوة".

بدوره؛ قال محمود خوشناو عضو الاتحاد الوطني الكردستاني؛ إن حزبه "مع وحدة إقليم كوردستان، وهذا موقف ثابت للحزب".

وأضاف خوشناو في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن "الى جانب موقفنا تجاه اقلمة السليمانية، لدينا اتفاقية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكذلك مع حركة التغيير بالتوجه الى اللامركزية الادارية للمحافظات ضمن اطار اقليم كردستان".

وأكد خوشناو؛ "لسنا مع تجزئة اقليم كوردستان، لانه ليس في صالح الشعب الكوردستاني وموقفنا ثابت من هذا".

وكان بيار عمر رئيس هيئة مجلس مطالب الاقليم والقائمين على المؤتمر ويصل عددهم 10 أعضاء، قال في مؤتمر صحفي أقيم في مقر الهيئة في مدينة السليمانية يوم السبت (9 كانون الثاني 2021) وحضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "الهيئة تطالب بتحويل السليمانية الى اقليم منفصل عن باقي محافظات الإقليم وهو مطلب أجل منذ سنة، والان نجدد المطالبة بالإقليم وفق الدستور والقانون".