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الديمقراطي الكوردستاني يصدر قراراً بشأن أعضاء مكتبه السياسي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-12T14:02:43+0000
الديمقراطي الكوردستاني يصدر قراراً بشأن أعضاء مكتبه السياسي

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، بإصدار الحزب قراراً بشأن أعضاء المكتب السياسي يتضمن انسحابهم من المناصب الحكومية والبرلمانية داخل الإقليم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي قرر في اجتماع اللجنة المركزية الذي عُقد اليوم، انسحاب أعضاء المكتب السياسي من كل مناصبهم الحكومية والبرلمانية في اقليم كوردستان".

وأضاف المصدر أن "هذا القرار يشمل كلاً من نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، ووزير الاوقاف پشتيوان صادق، ووكيل وزير البيشمركة سربست لزگين، ووكيل وزارة التخطيط زاگروس فتاح".

هذا ولم يدلِ المصدر بمزيد من التفاصيل عن الأسباب التي تقف وراء اتخاذ هذا القرار من قبل قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

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