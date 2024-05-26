الديمقراطي الكوردستاني يشترط انتخابات يوافق عليها الشعب ويدعو للاحتكام إلى الدستور لحل المشكلات

شفق نيوز/ اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، اليوم الاحد، دعمه لخطوات رئاسة الاقليم والحكومة لتنفيذ بنود الدستور وعدم السماح بتحويل الإقليم منطلقا لتهديد مصالح وأمن دول الجوار ، مشددا على الاحتكام إلى الدستور لحل المشكلات.

وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي، ورد لوكالة شفق نيوز، انه اليوم الأحد تم عقد اجتماع موسع بإشراف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ومشاركة نواب الرئيس وأعضاء المكتب السياسي والاعضاء الاحتياط ومسؤولي الفروع، مؤكدا ان الاجتماع خصص لعدد من القضايا الراهنة والمهمة وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأكد البيان؛ أن الحزب كان "مع إجراء الانتخابات قبل نهاية الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان حتى لا نلجأ إلى أي إجراءات أخرى، ولكن للأسف تم منع هذا الجهد القانوني والعادي، وقد أعلنا موقفنا من قضايا إدارية ومالية وعدم تنفيذ الدستور وعدم مراعاة حقوق المكونات، وبعض الإجراءات غير السليمة فيما يتعلق بالانتخابات وسنعلن موقفنا لمصلحة الشعب الكوردي وستكون الانتخابات مقبولة لدى الشعب".

واشار البيان إلى أن الديمقراطي الكوردستاني "طالب بتطبيق الدستور والاتفاقيات لحل المشاكل، ومواصلة الجهود نحو حل المشاكل، وندعم جهود رئاسة إقليم كوردستان وحكومة إقليم كوردستان لتنفيذ مواد الدستور والاتفاقيات، وحل مشكلة موازنة الإقليم ورواتب موظفين كوردستان الصامدين".