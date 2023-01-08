الديمقراطي الكوردستاني يسعى لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم نهاية 2023

شفق نيوز/ صرّح القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني سربست لزكين، يوم الأحد، أن حزبه يسعى إلى إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان نهاية العام 2023.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وسط مجموعة من أنصار ومؤيدي الحزب في مدينة اربيل.

وقال لزكين في كلمته، إنه الانتخابات كان من المقرر أن تُجرى إلا أنه لم يحصل ذلك وتقرر تأجيلها عاما كاملا، مردفا بالقول إنه يتعين إجراء هذه الانتخابات نهاية العام، وان الحزب الديمقراطي يسعى إلى تحقيق ذلك.

ولفت إلى أن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم هي محل خلاف بين الأطراف والأحزاب السياسية الكوردستانية ورغم ذلك فان الديمقراطي الكوردستاني يهدف لإجراء الانتخابات من خلال تهيئة الأرضية المناسبة مع الأحزاب الأخرى.

وكان برلمان كوردستان قد صوت في شهر تشرين الأول من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.