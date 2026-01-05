الديمقراطي الكوردستاني يرشح اسماً ثانياً لرئاسة العراق

شفق نيوز- أربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد، يوم الاثنين، عن ترشيح نوزاد هادي لمنصب رئيس جمهورية العراق، وهو الاسم الثاني بعد فؤاد حسين.

وقبل ذلك، قال محمد كريم، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئاسة الجمهورية هو (فؤاد حسين)"، مبيناً أن الحزب يمضي بهذا الترشيح ضمن استحقاقاته السياسية والانتخابية.

من جانبه، ذكر عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، محمود خوشناو، لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني قرر ترشيح (نزار آميدي) لتولي منصب رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن آميدي هو "المرشح الوحيد والرسمي للحزب" لخوض هذه المنافسة.

وكان مجلس النواب العراقي، قد حدّد يوم الاثنين الموافق 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعداً نهائياً لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت رئاسة مجلس النواب، في تنويه صدر مساء السبت، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيكون يوم الاثنين المقبل، الموافق 5 كانون الثاني/ يناير 2026، ولغاية نهاية الدوام الرسمي.