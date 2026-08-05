الديمقراطي الكوردستاني يرد على محافظ كركوك: المادة 140 ما زالت نافذة

شفق نيوز- كركوك

ردّ مكتب تنظيم محافظة كركوك - كرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، مساء الأربعاء، على تصريحات محافظ كركوك محمد سمعان آغا بشأن المادة (140) من الدستور العراقي، مؤكداً أن المادة ما تزال نافذة، وأن الحديث عن انتهائها يمثل انتقاصاً من الدستور ويهدد التعايش بين مكونات المحافظة.

وقال المكتب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤمن بضرورة أن تكون كركوك نموذجاً للتعايش والأخوة بين جميع مكوناتها، مشدداً على ضرورة تمتع جميع المكونات القومية والدينية بحقوقها وواجباتها بما يحفظ الاستقرار.

وأضاف أن الدستور العراقي، ولا سيما المادة (140)، وضع خارطة طريق لمعالجة القضايا العالقة في كركوك والمناطق الأخرى، معتبراً أن تصريحات المحافظ بشأن انتهاء العمل بالمادة "غير مسؤولة"، لأنها تعني التقليل من قيمة الدستور، وأن المساس به ينعكس على شرعية الدولة العراقية.

ورأى الحزب أن هذه التصريحات لا تخدم مصالح سكان كركوك، بل تمثل محاولة للمساس بالتعايش وإثارة الفتنة وتعميق الخلافات داخل المحافظة.

ودعا الحزب محافظ كركوك وجميع المسؤولين إلى احترام الدستور وحقوق سكان المحافظة، والتعامل بحكمة مع الملفات الخلافية، والعمل على تعزيز الوحدة وحماية مصالح كركوك وأبنائها.

وكان محافظ كركوك محمد سمعان آغا، قال في وقت سابق أمس الثلاثاء، بأن الدولة العراقية "أخطأت حين شرّعت المادة (140) من الدستور العراقي"، معتبراً أن المادة انتهت بانتهاء مدتها الزمنية، وهو ما أثار ردود فعل من قوى وأحزاب كوردية، بينها الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي جدد تمسكه بتطبيق المادة وفق أحكام الدستور.