الديمقراطي الكوردستاني يرحب بمبادرة الاتحاد الإسلامي لإعادة تفعيل برلمان الإقليم

أكد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، يوم الثلاثاء، ترحيب الحزب بمبادرة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني لإعادة تفعيل برلمان الإقليم، فيما شدد الاتحاد الإسلامي على ضرورة إنهاء "الانسداد السياسي" والمضي بتشكيل الكابينة الوزارية الكوردستانية.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة ميراني وعضوية محمود محمد، وبشتيوان صادق، وكمال كركوكي، حيث التقى الوفد بالأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، صلاح الدين محمد بهاء الدين، في أربيل.

وقال ميراني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بهاء الدين، حضره مراسل وكالة شفق نيوز: "لقد جئنا إلى هنا للرد على مبادرة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني والأمين العام صلاح الدين محمد بهاء الدين، لنبين ما هو موقف ورأي الحزب الديمقراطي بشأن هذه المبادرة".

وأضاف: "نتطلع الآن إلى العمل في المرحلة المقبلة من أجل إعادة تفعيل البرلمان، لأنه لا يوجد أي طرف مسرور بهذا الوضع والجميع قلقون منه، ولكن يتعين على الجميع أيضاً بذل الجهود لكي تصل هذه المبادرة إلى نتيجة، ويُعاد تفعيل برلمان كوردستان وتُشكل الكابينة الجديدة أيضاً".

بدوره أكد بهاء الدين أنهم مستمرون في جهودهم لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان وإعادة تفعيل البرلمان.

وقال: "لا يوجد أي طرف سعيد بهذا الوضع الراكد (الانسداد) الحالي في كوردستان، لذا يجب على جميع الأطراف السياسية تنسيق جهودها والاتحاد من أجل إنهاء الوضع السياسي الحالي، وعودة المؤسسات الشرعية والقانونية إلى ممارسة أعمالها، وتشكيل حكومة فاعلة أيضاً".