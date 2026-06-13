الديمقراطي الكوردستاني يراهن على تحركات الزيدي- نيجيرفان بارزاني لإنهاء الملفات العالقة

شفق نيوز- أربيل

جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، دعمه للحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي، ولرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وخاصة ملف الرواتب.

وجاء في بيان للجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عقب اجتماع مركزي، برئاسة رئيس الحزب مسعود بارزاني: "لقد دعمنا تشكيل الكابينة الحكومية الاتحادية الجديدة برئاسة علي الزيدي، وسنواصل تعاوننا ودعمنا على أمل أن يتم، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع الإطار التنسيقي، عدم تجاهل حل المشكلات، وأن يتم تطبيق الدستور كما هو، وإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان ورواتب الموظفين إلى الإقليم في وقتها المحدد".

وأضاف البيان أن "الاجتماع أكد على دعم الزيدي في الخطوات التي بدأها لمواجهة الفساد واستعادة أموال الشعب العراقي إلى خزينة الدولة ومنع هدر ثروات البلاد".

كما تطرق إلى "مبادرة مسعود بارزاني في عيد الأضحى، ومن أجل تنفيذ محتوى المبادرة، بدأت لجنة على مستوى الهيئة العاملة للمكتب السياسي بزيارات والتواصل مع الأطراف السياسية للحوار وإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات وإنقاذ العملية السياسية في إقليم كوردستان من حالة الجمود التي تعاني منها. وما زالت هذه المبادرة والجهود مستمرة، على أمل أن يتجه الجميع نحو الحل بمسؤولية، مراعين حساسية الوضع وأهمية الأحداث".

وأشار إلى أنه "نعلن الدعم لخطوات رئيس إقليم كوردستان، كما يدعم خطوات رئيس حكومة إقليم كوردستان لحل المشكلات مع بغداد من جميع الجوانب، وخاصة في ملف المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم، ورأى الاجتماع ضرورة استمرار هذه الجهود والخطوات".