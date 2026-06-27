الديمقراطي الكوردستاني يدعو إلى تفعيل برلمان الاقليم وحسم الخلافات تحت قبته

شفق نيوز- اربيل

دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، القوى السياسية المشاركة في برلمان اقليم كوردستان إلى الإسراع بتفعيل البرلمان، وترك مهمة حسم الخلافات للنواب داخل قبة المجلس، بعد تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الجمود السياسي.

وقال الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن استمرار الأوضاع الحالية في إقليم كوردستان يفرض مسؤولية قومية ووطنية وأخلاقية على جميع الأطراف للإسراع في إيجاد حلول، داعياً القوى السياسية، بغض النظر عن حجم تمثيلها، إلى تفعيل البرلمان وفتح باب الحوار داخله، والالتزام بما يقرره المجلس.

وأضاف، أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية إجراء حوار مثمر داخل قبة البرلمان للتوصل إلى حلول مناسبة، بعد أن لم تحقق الاجتماعات والوفود والزيارات والرسائل النتائج المرجوة.

وأشار البيان إلى أن الحزب، ومنذ إعلان نتائج انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، قاد مساعي متعددة لتفعيل المؤسسات الدستورية، شملت الحوار مع القوى السياسية وطرح مبادرات وسيناريوهات مختلفة، إلى جانب اتصالات ورسائل واجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف، بهدف انتخاب رئاسة الإقليم وتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة.

وأكد الحزب أن تلك المساعي، التي جرت بمشاركة ومتابعة من رئيس الحزب مسعود بارزاني، لم تلقَ "الاستجابة والموقف الإيجابي المطلوب"، معتبراً أن استمرار حالة الجمود لا يخدم أي طرف، ويضر بإقليم كوردستان وتجربته السياسية ومكتسباته.