الديمقراطي الكوردستاني يدعو لاغتنام مناسبة نوروز لاعادة تنظيم البيت الكوردي وتوحيد الخطاب السياسي

شفق نيوز/ اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، ان نوروز فرصة لإعادة تنظيم البيت الكوردي وتقارب القوى والأطراف السياسية لتوحيد الموقف والخطاب والسعي لمعالجة المشكلات الداخلية.

وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الشعب الكوردي يحتفل كل عام في 21 من شهر آذار بعيده القومي عيد نوروز وحلول رأس السنة الكوردية الجديدة، مبينا ان نوروز رمز وثقافة وتاريخ ومناسبة قومية تعني بداية سنة جديدة وانبعاث وعودة الحياة لطبيعة كوردستان.

وأضاف البيان أن نوروز رمز لانتصار قوة التحرر والخير على قوى الظلم والشرور وباعث لعدم الخنوع واستمرار النضال والكفاح المشروع وروح التضحية ومواجهة الظلم والاضطهاد.

وشدد البيان على أن عيد نوروز مناسبة قومية ووطنية لاعادة تنظيم البيت الكوردستاني وزيادة التنسيق والتقارب بين القوى والأطراف السياسية لتوحيد المواقف والخطاب السياسي والسعي لمعالجة المشكلات الداخلية ومنها مسالة الانتخابات وحسم المسائل المصيرية مع الحكومة الاتحادية وخصوصا ما يتعلق منها بالحقوق والاستحقاقات القانونية والدستورية لاقليم كوردستان.

وجدد البيان التأكيد على نيل الحقوق والرغبات والأهداف وتحسين حياة ومعيشة المواطنين وحماية وتقوية تجربة ادارة الحكم في اقليم كوردستان، معربا عن الامل ان يمر هذا العيد القومي على الكوردستانيين داخل وخارج الإقليم بهدوء وسعادة والسرور.