الديمقراطي الكوردستاني يدعو المعترضين على نتائج الانتخابات ضبط النفس وسلوك الطرق القانونية

شفق نيوز/ دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الاحد، جميع الاطراف السياسية التي لها ملاحظات على نتائج الانتخابات النيابية العراقية "ان تتخذ فقط الاجراءات القانونية والصيغ المناسبة لاثبات شكاواها بعيدا عن لغة التهديد وخلق الفوضى".

ورحب بيان للديمقراطي باعلان النتائج الاولية للانتخابات النيابية العراقية المبكرة التي جرت في العاشر من شهر تشرين الاول الجاري من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

واوضح البيان انه وفقا لقانون المفوضية ومن اجل اثبات نزاهة نتائج الانتخابات فان لجميع الاطراف السياسية المشاركة في الانتخابات في مدة محددة حق الطعن او تقديم الشكاوى بشأن تلك النتائج.

ودعا الحزب الديمقراطي الاطراف السياسية بضبط النفس ووضع مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات، مشيرا الى انه وان كانت لديه ملاحظات تمنيكية بشن عملية سير الانتخابات، الا انه بصورة عامة فقد جرت الانتخابات بشكل حر ونزيه"، حسب تعبير البيان.

وتمكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني من التحصل على 33 مقعداً نيابيا وفق النتائج الأولية، في المركز الأول على المتنافسين في إقليم كوردستان، والرابع على عموم العراق.