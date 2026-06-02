الحزب الديمقراطي يدعم تفعيل برلمان كوردستان: لا ينبغي أن يبقى الوضع الراهن للأبد

أعرب المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، يوم الثلاثاء، عن دعمه للمقترح المقدم من قبل الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، صلاح الدين بهاء الدين، بشأن تفعيل برلمان كوردستان، محذراً في الوقت نفسه من استمرار الانسداد السياسي الحاصل في الإقليم.

وقال محمد في تصريح للصحفيين في أربيل، "ملتزمون بدعوة رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، لحل الخلافات السياسية التي تواجه الإقليم حالياً أو مستقبلاً، ولا سيما الملفات العالقة بين أربيل وبغداد".

وحول المساعي الرامية لعقد لقاء بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، أفاد محمد بعدم تحديد أي موعد للاجتماع حتى الآن، مستدركاً بأن الحزب يجري مناقشات داخلية مكثفة تصب في هذا الاتجاه.

وأكد المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني، أن حزبه يبذل قصارى جهده لدفع الأطراف السياسية كافة للتعامل بمسؤولية عالية تجاه الأوضاع الراهنة في كوردستان، والحفاظ على المكاسب المتحققة لشعب الإقليم.

وأبدى محمد أمله في التوصل إلى اتفاق قريب يفضي إلى المضي بتشكيل الحكومة الجديدة، مشدداً على أنه "لا ينبغي أن يبقى الوضع على ما هو عليه في إقليم كوردستان إلى ما لا نهاية".

وأضاف، أنه "يتعين إيجاد مخرج للأزمة الحالية، وخلاف ذلك سنمضي إلى خيار آخر"، في إشارة إلى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الاقليم.