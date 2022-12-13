الديمقراطي الكوردستاني يُجري زيارات للأحزاب والقوى السياسية بالإقليم وفي العراق

شفق نيوز/ أعلن محمود محمد المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، أن وفد من حزبه سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بزيارة الأطراف السياسية كافة في إقليم كوردستان يستهلها بالإتحاد الاسلامي الكوردستاني، مؤكدا أن الوفد سيزور الأحزاب والقوى السياسية العراقية ايضا للمضي بالاتفاقيات التي سبقت تشكيل الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال محمد في تصريح أدلى به للصحفيين من أربيل، "نرغب بفتح صفحة جديدة مع الأطراف السياسية واعتبارا من يوم غد سنزور الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، وسنجلس سوية ونبحث الأوضاع الراهنة في إقليم كوردستان والمواضيع الأخرى التي بحاجة إلى المناقشة"، مشيرا إلى أن الوفد سيزور جميع الأحزاب التي تتجاوب معنا.

وأردف بالقول إن وفد الحزب سيزور القوى السياسية العراقية الشيعية والسنية للتباحث حول آلية تنفيذ تلك الاتفاقيات المبرمة بين المكونات الثلاثة.