الديمقراطي الكوردستاني يجدد الثقة لرئيسه مسعود بارزاني وينتخب نيجيرفان ومسرور نائبين له

شفق نيوز/ جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الثقة لرئيسه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني فيما انتخب كلاً من نيجيرفان بارزاني نائبا أولاً للرئيس، ومسرور بارزاني نائباً ثانياً.

جاء ذلك خلال اليوم الأول من إنطلاق أعمال المؤتمر الـ14 للحزب، و المنعقد في مدينة دهوك، والذي يستمر لمدة 3 أيام.

وأنطلق أعمال المؤتمر صباح اليوم بحضور الزعيم الكوردي مسعود البارزاني، ونائب رئيس الحزب رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، و800 مندوب للمؤتمر من قياديين وأعضاء من الحزب.

ويحمل المؤتمر شعار ( التجديد _ العدالة _ التعايش) الذي رفعه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمره الحالي بدهوك بهدف مواجهة التحديات الحالية التي تتعرض لها المنطقة بشكل عام.

وكان الحزب الديمقراطي قد اجرى عملية انتخاب مندوبي المؤتمر في شهر آب المنصرم بمشاركة 600 ألف عضو في الحزب ادلوا بأصواتهم لاختيار 800 مندوب للمؤتمر الذي سيواصل على مدى ثلاثة أيام مناقشة النظام الداخلي وبرنامج الحزب للمرحلة القادمة اضافة الى اختيار رئيس جديد للحزب، ومجلس قيادة جديد للمرحلة المقبلة.

وأعلن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في وقت سابق من صباح اليوم، انطلاق أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك بإقليم كوردستان.

وقال بارزاني في تغريدة له على موقع تويتر، " تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك، وبهذه المناسبة، أهنئ جميع أعضاء وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأهالي كوردستان".

وأضاف "آمل أن تخدم نتائج وتوصيات المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني المصالح العليا لشعبنا".