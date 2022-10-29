الديمقراطي الكوردستاني يتحرك عبر فريق وزاري لترطيب الأجواء مع الأحزاب بالإقليم

شفق نيوز/ كشف فريق وزاري يمثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، انه شرع في زيارة للأحزاب الأخرى في الإقليم على خلفية استياءها من جوانب في الأداء الحكومي مما دفع بقوباد طالباني نائب رئيس الوزراء إلى تعليق حضوره لجلسات المجلس.

ويتألف الوفد من: وزير الأوقاف والشؤون الدينية بيشتوان صادق، ووزير البلديات والسياحة ساسان عوني، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي، ورئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان اوميد صباح.

وزار الوفد اليوم الحزب الشيوعي الكوردستاني، وحزب الكادحين الكوردستاني، ومن المقرر أن يزور الأحزاب الأخرى خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس الوفد الوزاري بيشتوان صادق في تصريح للصحفيين بعد اجتماعه مع الحزبين، إن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني زار مؤخرا الأحزاب في الإقليم، والتي وجهت عتابا للحكومة.

وأضاف "نحن نقوم بهذه الجولة لكي نوضح ما يحصل ولكن هذا لا يعني انه هناك مشكلة في مجلس وزراء الإقليم على العكس المجلس متلاحم و موحد".

وتابع صادق بالقول إن: الفريق الحكومي المؤلف من الأحزاب الثلاثة (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير) سيستمر بالعمل معا، ولا توجد خلافات كبيرة بينهم والخلافات".