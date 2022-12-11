الديمقراطي الكوردستاني يبلغ رسميا الاتحاد الوطني استعداده لخوض حوار بشأن الخلافات

شفق نيوز/ صرّح المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، يوم الأحد، بأن حزبه أبلغ رسميا الاتحاد الوطني الكوردستاني بالاستعداد لخوض حوار مشترك لمناقشة المشاكل والخلافات القائمة بين الجانبين.

وقال محمد في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم في أربيل، إن "مكان حل المشاكل بين الأطراف السياسية هو الجلوس على طاولة الحوار وليس عبر وسائل الإعلام".

وأضاف أنه "من الضروري أن نجلس على هذه الطاولة ونطرح ملاحظاتنا، وان نجد لها طريقا للحل لا أن نقوم بذلك عبر وسائل الإعلام وأن يتسبب أحدنا للآخر بالقلق، ويتعرض الناس للذعر".

وتابع بالقول أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني أبلغ رسميا الإتحاد الوطني الكوردستاني بالمباشرة رسميا بأن نباشر بالحوار".