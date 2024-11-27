الديمقراطي الكوردستاني يبدأ مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة مع الأطراف السياسية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن دلشاد شهاب، عضو وفد المفاوضات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، أن وفد الحزب سيزور مدينة السليمانية اليوم لبدء الحوارات مع الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وفي حديثه للصحفيين، قال شهاب: "اعتبارًا من اليوم، ستنطلق الحوارات بين الأطراف السياسية للتباحث حول تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة، ونسعى للتوصل إلى توافق يحقق مصلحة الإقليم ويضمن استقرار العملية السياسية."

وأضاف أن "‏أبواب الحزب الديمقراطي مفتوحة أمام جميع الجهات السياسية وليست لدينا شروط مسبقة، ‏إقليم كوردستان أمامه مرحلة مهمة ومسؤولية كبيرة وضعها الناخبون بعد التصويت".

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد أصدر مرسومًا إقليميًا دعا فيه الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان في الثاني من كانون الاول المقبل.

وجرت يوم 20/10/2024، انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في أربع دوائر انتخابية، كما أعلنت نتائجها النهائية يوم 30/10/2024.

ووفقا للنتائج النهائية، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعدا بعدد أصوات بلغ حوالي 809,197 صوتًا، مما يعزز موقعه كأكبر الأحزاب في البرلمان.

وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بـ 23 مقعدا عبر حوالي 408,141 صوتًا، فيما حصلت حركة الجيل الجديد على 15 مقعدًا بدعم من 290,991 صوتًا.

وحصل الاتحاد الإسلامي الكوردستاني على 7 مقاعد، بينما نال تيار الموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكوردستانية 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين وحركة التغيير مقعدًا واحداً وتحالف إقليم كوردستان على مقعد واحد أيضاً.