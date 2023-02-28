الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يتوصلان لتفاهم حول تعديل قانون الانتخابات

شفق نيوز/ أعلن الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، اليوم الثلاثاء، عن توصلهما لاتفاق على اغلب النقاط المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

وجاء في بيان مشترك لقسم الانتخابات في الديمقراطي ومؤسسة الانتخابات في الاتحاد الوطني، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الجانبين اجتمعا اليوم الثلاثاء في اربيل بهدف التحاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الاقليم، مبينا انهما تبادلا الاراء والمواقف بشأن جميع المسائل التي تشكل نقاطا خلافية بين الجانبين.

وأضاف البيان ان الحوارات بين الجانبين افضت الى الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الاقليم، لافتا الى ان تفاهما مشتركا حصل بين الجانبين.

وتابع انه من اجل التوصل لاتفاق نهائي تقرر ان يعقد الجانبان خلال الأيام المقبلة اجتماعا اخر، لافتا الى انه من اجل بلورة اراء الاطراف السياسية الاخرى في اقليم كوردستان للهدف ذاته، قرر الجانبان ان يتسلما معا ملاحظات تلك الاطراف بهذا الصدد.