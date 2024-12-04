الديمقراطي الكوردستاني: ملتزمون بالتوقيتات القانونية لانتخاب الرئاسات الثلاث للإقليم وسنجتمع قريباً بالاتحاد الوطني

شفق نيوز/ أكدت المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، مساء اليوم الأربعاء، التزام الحزب بالتوقيتات القانونية لانتخاب هيئة رئاسة برلمان الإقليم، معلناً عن لقاء قريب مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لحسم الموضوع.

وقال محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي ملتزم بالتوقيتات القانونية والاجتماع المقبل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني سيكون قريباً حول رئاسة البرلمان ومن ثم رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة".

وأضاف "الحزب الديمقراطي أكد قبل الانتخابات بأنه يدعو جميع الأطراف إلى المشاركة ولا توجد أي شروط مسبقة ونعتقد أن من الأفضل مشاركة الجميع في الإدارة وتجاوز التحديات التي تواجه إقليم كوردستان".

وأشار محمد إلى أنه "جرى الحديث خلال الفترة الماضية مع العديد من الأحزاب وبعضها أبدت الاستعداد والبعض الآخر فضل البقاء في المعارضة في هذه المرحلة"، لافتاً إلى أن "هناك لجنة مشكلة من الحزب الديمقراطي للتفاوض وستستمر حتى النهاية".