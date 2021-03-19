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الديمقراطي الكوردستاني: مقارنا تعرضت لأكثر من 70 هجوما في أربع مناطق بالإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-19T10:26:59+0000
الديمقراطي الكوردستاني: مقارنا تعرضت لأكثر من 70 هجوما في أربع مناطق بالإقليم

شفق نيوز/ نددت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان يوم الجمعة بالهجوم المسلح الذي تعرض له مبنى الفرع الـ12 في محافظة حلبجة في الوقت الذي ألمحت فيه إلى أن أكثر من 70 هجوما ممثلا طال مقار الحزب في المناطق التي تخضع لنفوذ الإتحاد الوطني الكوردستاني.

وكان المتحدث باسم مديرية شرطة حلبجة برزان عثمان قد صرّح في وقت سابق من اليوم بتعرض المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في المحافظة إلى إطلاق نار من قبل مجهولين.

ووصفت الكتلة في بيان اليوم الهجوم الذي تعرض له الفرع بـ"الجبان"، داعية الأجهزة الأمنية للنهوض بالواجب الملقى على عاتقها في منع مثل تلك الأعمال.

ووفقا للبيان فإن مقار الحزب في حلبجة، والسليمانية، وكرميان، ورابرين ولغاية الآن تعرضت لأكثر من حادثة إطلاق نار، مشيرا إلى ان كتلة الديمقراطي الكوردستاني ستجري متابعة برلمانية لهذا الموضوع و يتعين وضع حد لهكذا اعتداءات، وان تواجه الجهات المقصرة القانون.

وكان مسؤول الفرع 12 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة حلبجة بسام علي قد قال اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي، إن دوافع سياسية تقف خلف استهداف مبنى الفرع.

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