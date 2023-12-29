الديمقراطي الكوردستاني: مستعدون للحوار وتغيير تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات

شفق نيوز/ أبدى المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، يوم الجمعة، استعداد حزبه لخوض الحوار لتغيير تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية التي أحرز فيها مقاعد في الانتخابات المحلية التي جرت مؤخراً.

وأصدر محمد بيانا اليوم بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، وقال: "كان لدينا ملاحظات بشأن العملية الانتخابية سواء قبل إجرائها أو أثناء ذلك".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعد للحوار وتغيير تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات، على أساس تطبيع الأوضاع في تلك المناطق"، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد والمشمولة بالمادة 140 من الدستور الدائم للبلاد.