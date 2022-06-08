الديمقراطي الكوردستاني "متفائل" بمحادثاته مع الاتحاد الوطني: سنتفق على القضايا الخلافية

شفق نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأربعاء، عن وجود تقدم "جيد" في المحادثات مع الاتحاد الوطني بشأن القضايا الخلافية، فيما بيّن ان المنافسة مع "اليكتي" لا تمنع من الاتفاق بينهما في العديد من القضايا السياسية المختلف عليها.

وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد في حديث لعدد من وسائل الاعلام، بينها وكالة شفق نيوز، خلال مشاركته في احد الأنشطة الثقافية في أربيل، إن "هناك تقدماً جيداً في المحادثات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي) والاتحاد الوطني الكوردستاني (اليكتي)، ويوم غدٍ سيتم تحديد متى سيكون الاجتماع الاخر لحزبنا مع الاتحاد".

وأضاف محمد، أنه "يتم حالياً بحث كل الخلافات بين الطرفين بشكل صريح"، مبيناً أن "البارتي واليكتي حزبان متنافسان ولديهما اختلافات في العديد من القضايا السياسية".

واتسدرك "لكن هذا لا يعني باننا لن نتفق، وانما عندما نجتمع، فهذا دليل باننا سنتفق على القضايا الخلافية".

وفي الشأن الداخلي للحزب أوضح المتحدث أنه "جرى الاتفاق على عقد المؤتمر العام للحزب في الخريف القادم".

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أكد، في الأول من حزيران 2022، على اهمية الحفاظ على النظام الفيدرالي في العراق، وضرورة صيانة الكيان الدستوري في الإقليم، وأجرى بارزاني اتصالاٌ هاتفياً مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني، وهنأ قيادة وأعضاء وجماهير الحزب بهذه المناسبة.