الديمقراطي الكوردستاني: لم يُحدد أي موعد للاجتماع مع الاتحاد الوطني

شفق نيوز- أربيل

أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، يوم السبت، عدم وجود موعد محدد لعقد اجتماع رسمي مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لإنهاء حالة الانسداد السياسي في إقليم كوردستان.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "الجهود مستمرة لإنهاء هذه الحالة، خاصة مع مرور أكثر من عام على إجراء انتخابات برلمان كوردستان، وسط تزايد استياء الناخبين والمواطنين من تأخر تفعيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية".

وأضاف أن "الحزب يقدر ويحترم جميع المبادرات والمساعي التي بذلتها القوى السياسية والأطراف الساعية لتقريب وجهات النظر وتفعيل البرلمان واستئناف العملية السياسية في الإقليم، رغم أنها لم تثمر حتى الآن عن نتائج ملموسة".

وشدد محمد على أن "رسالة الزعيم مسعود بارزاني التي وجهها بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع القوى السياسية، يمكن أن تشكل أساساً ورؤية واضحة للعمل السياسي المستقبلي في إقليم كوردستان"، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الرسالة دافعاً لتعزيز الاستقرار في المنطقة عبر تفعيل برلمان كوردستان وتشكيل التشكيلة الحكومية العاشرة لحكومة الإقليم.

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وجه يوم الثلاثاء، دعوة للقوى السياسية في إقليم كوردستان، إلى اجتماع بعد عيد الأضحى، لمعالجة حالة الانسداد، وإنهاء الوضع السياسي "المشحون".