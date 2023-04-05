الديمقراطي الكوردستاني: لم تعد هناك نقاط خلافية مع الاتحاد الوطني بشأن تعديل قانون الانتخابات

شفق نيوز/ أعلن رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان زانا ملا خالد، يوم الأربعاء، أنه لم تعد هناك نقاط خلافية بين حزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن تعديل قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، مؤكداً المضي في تفعيل المفوضية العليا المستقلة للاستفتاء والانتخابات في كوردستان.

وقال ملا خالد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس كتلة الاتحاد الوطني زياد جبار عقب اجتماع انعقد بين مؤسستي الانتخابات بين الحزبين وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، اليوم استقبلنا في مقر مؤسسة الانتخابات للحزب الديمقراطي الكوردستاني وفدا من الاتحاد الوطني، واجرينا مباحثات موسعة على النقاط التي اتفقنا عليها سابقا حول كيفية اعادة تعديل صياغة قانون الانتخابات، مبينا أنه بحثنا إعداد مسودة تخص تعديل القانون من اجل ان يباشر برلمان كوردستان أعماله للتعديل.

وأضاف أنه بشأن مجمل النقاط الخاصة بتعديل قانون الانتخابات قد توصلنا الى اتفاق، ولم تعد هناك أي نقطة يدور الخلاف حولها بين الحزبين بما يخص هذا الأمر.

وحول مقاعد الكوتا التي تخص المكونات الأخرى في الإقليم، قال ملا خالد، إن الجانبين متفقان أنه من حقهم يكون للمكونات الأصلية في كوردستان رأي في هذا الإطار، وإبداء الملاحظات حول قانون الانتخابات.

وأكد ان اجتماع اليوم انعقد بحضور وفد من بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، قائلا: قد طلبنا من الوفد أن تشارك البعثة في رأيها حول الانتخابات ومقاعد الكوتا، وخلال الأيام المقبلة ستقدم مقترحا بهذا الشأن.

من جهته قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني خلال المؤتمر، إن الاجتماعات ستتواصل بين الحزبين لاننا نقوم بتعديل قانون وهذا الامر بحاجة إلى تفاصيل، مؤكدا الاتفاق على النقاط الذي جرى التفاهم عليها بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني بشأن التعديل.

وأضاف أن الاجتماعات ستستمر في سبيل إعداد قانون انتخابات جيد يناسب شعب كوردستان الهدف منه إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

و عقدت مؤسستا الانتخابات في الحزبين الكورديين (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، في مدينة أربيل، في وقت سابق من اليوم، اجتماعاً لمناقشة إعادة صياغة وتعديل قانون الانتخابات، وتفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان.