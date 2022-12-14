الديمقراطي الكوردستاني: لغاية الآن لم نحدد موعداً للإجتماع مع الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأربعاء، عزمه للاجتماع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بهدف حل المشاكل القائمة بين الجانبين.

وقال محمود المتحدث الرسمي باسم الحزب في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مع الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مقر الأخير في أربيل، إنه لا توجد مشاكل بين حزبه والاتحاد الاسلامي، مردفا بالقول إن الاتحاد الإسلامي يؤدي دورا ايجابيا في الإقليم.

وأضاف بحثنا موضوع ايجاد آلية عمل لحل الخلافات والمشاكل الداخلية في الإقليم.

وتطرق المتحدث إلى المشاكل بين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني، إن الحزبين لديهما ملاحظات على العمل الإداري في كوردستان.

وجدد محمد عزم حزبه لقاء الأطراف والأحزاب السياسية كافة في الإقليم، وعندما سئل عن موعد الاجتماع مع الاتحاد الوطني أجاب بأنه لغاية الآن لم يتم تحدد موعد لذلك.

وأكد على ضرورة أن يصغي الحزبان الرئيسيان في الإقليم أحدهما للآخر، رافضا في الوقت ذاته الخوض في تلك المشاكل القائمة بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني.

وكان محمد قد أعلن أمس الثلاثاء، أن وفد من حزبه سيبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء بزيارة الأطراف السياسية كافة في إقليم كوردستان يستهلها بالإتحاد الاسلامي الكوردستاني، مؤكدا أن الوفد سيزور الأحزاب والقوى السياسية العراقية ايضا للمضي بالاتفاقيات التي سبقت تشكيل الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني.