الديمقراطي الكوردستاني: دوافع سياسية تقف وراء استهداف مقر حزبنا في حلبجة

شفق نيوز/ قال مسؤول الفرع 12 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة حلبجة بسام علي يوم الجمعة إن دوافع سياسية تقف خلف استهداف مبنى الفرع.

وقال علي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "ليست لدينا أية مشاكل شخصية وحزبية مع أي جهة لذا فإن إطلاق النار على مبنى الفرع تقف وراءه دوافع سياسية، وينبغي وضع حد لمثل هكذا حوادث".

وأعلن عن تقدم شكوى قانونية إزاء تلك الحادثة، قائلا: ننتظر نتائج التحقيق من قبل القوات الأمنية.

وأعرب عن أسفه بأن حوادث إطلاق النار على مقار الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حدود هذه المنطقة تتجه إلى أن تتحول لظاهرة، داعيا السلطات الأمنية إلى وضع حد لهذا الأمر عبر إلقاء القبض على المتهمين، وقال أيضا: إن عملت القوات الأمنية بجدية فإن العثور على المنفذين ليس امراً صعبا، وسابقا وقعت حوادث أخرى وتم التمكن من تحديد هوية الفاعلين في غضون ساعات.

وكان المتحدث باسم مديرية شرطة حلبجة برزان عثمان قد صرّح في وقت سابق من اليوم بتعرض المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في المحافظة إلى إطلاق نار من قبل مجهولين.

وقال عثمان لوكالة شفق نيوز، إنه في الساعة الواحدة من صباح اليوم تم إطلاق نار على الفرع الـ12 للحزب الديمقراطي في محافظة حلبجة من خلال دراجة نارية وسيارة بيضاء اللون دون إصابات بشرية.

واضاف أنه تم الرد على المهاجمين من قبل حراس الفرع ليلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى فتح تحقيق بالحادث.