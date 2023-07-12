الديمقراطي الكوردستاني: سياسيات امريكا في الشرق الاوسط مقلقة للحلفاء وتؤثر على كوردستان

شفق نيوز/ عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، عدّت فيه سياسيات امريكا و برامجها في الشرق الاوسط بأنها "مقلقة للحلفاء" وتؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على اقليم كوردستان.

وتمخض عن الاجتماع 6 مخرجات بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش الاجتماع في محوره الأول "الاوضاع الدولية في العالم من حروب وتحالفات وتغير المعادلة السياسية والعسكرية والازمات والتي لها تداعيات على جميع البلدان، وسياسيات أمريكا وبرامجها في الشرق الاوسط بشكل عام والتي ذكر بأنها "باتت مقلقة للحلفاء"، مشيراً الى ان "جزءا من هذه التداعيات تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على اقليم كوردستان".

وفي المحور الثاني، جرى التباحث حول العلاقات مع دول الجوار، وشدد الاجتماع على "ضرورة احترام سيادة البلدان وحماية امنهم ويجب ان لا يتم توجيه التهديد من اقليم كوردستان الى هذه الدول ومراعاة المصالح المشتركة معها في المجالات السياسية والامنية و الاقتصادية".

وناقش المحور الثالث مسألة ائتلاف ادارة الدولة وعدم تطبيق بنود الاتفاق الذي شُكلت الحكومة على اساسه، وعدها "محل قلق جدي يتسبب بتداعيات على مجمل الحكم في العراق".

وذكر البيان "رغم تراجع بعض الجهات المتحالفة، نؤيد دعم رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ونتمنى ان يتجاوز الصعاب والتحديات في تنفيذ البرنامج الحكومي". وفي المحور الرابع جرى تأكيد الدعم لحكومة اقليم كوردستان وتثمين خطواتها في حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية وجهودها في توفير الميزانية والرواتب والمعيشة وامنية المواطنين في اقليم كوردستان".

وبحث المحور الخامس، الوضع الداخلي في الاقليم وموقف الحزب الديمقراطي من الانتخابات البرلمانية في كوردستان وخطوات رئاسة الاقليم والاجتماع مع المفوضية العليا للانتخابات في الاقليم، وخطوات الحزب الديمقراطي لتطبيع الاوضاع في الاقليم وتوفير الارضية المناسبة لاجراء الانتخابات وفي هذا الصدد سيتم الاستمرار في الاجتماعات مع الجهات السياسية وسنحاول حل المشاكل بشكل لا يسمح بعرقلة العملية السياسية و الانتخابات".

وفي المحور السادس جرى الحديث عن الوضع الداخلي للحزب الديمقراطي الكوردستاني و عمل الكوادر والمسؤولين والفروع الحزبية والالتزام بالنظام الداخلي والاهتمام بالمرأة والشباب وذوي الشهداء حول الهجمات على الحزب الديمقراطي يجب ان تكون الجهود في مستوى تاريخ ونهج بارزاني الخالد ومراعاة السلم المجتمعي ومبادئ الاعلام".