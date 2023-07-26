الديمقراطي الكوردستاني: أسباب فنية حالت دون انعقاد اجتماع جديد مع الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ عزا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، عدم عقد اجتماع جديد بينه وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى وجود أسباب فنية حالت دون ذلك.

وقال هيوا احمد مصطفى عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي في تصريح للصحفيين اليوم في أربيل، إنه لم يتم تحديد اي موعد لعقد اجتماع جديد بين الحزبين ولا اعرف متى يكون ذلك، مستدركا القول "لكن نبذل الجهود لتحسين العلاقات بين الجانبين".

واضاف ان أسبابا فنية حالت دون انعقاد الاجتماع، ولكنه وعلى كل حال سينعقد.

وكان الحزبان الرئيسيان قد عقدا اجتماعا موسعا يوم الثلاثاء (17 أيار الماضي) بعد قطيعة دامت لمدة ثلاثة أشهر لأسباب كثيرة، وقد اتفقا على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين، وفقا لبيان مشترك صدر عقب اجتماع لمكتبيهما انعقد في مدينة السليمانية.