الديمقراطي الكوردستاني: إرسال حصة الإقليم من الموازنة سيكون مفتاحاً لحل الخلافات كافة

شفق نيوز/ رحبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان يوم الأربعاء بموافقة مجلس الوزراء العراقي على إرسال حصة الإقليم من الموازنة المالية للعام 2021.

وقال المتحدث باسم الكتلة بيشوا هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن هذا الاتفاق الأخير إذا دخل حيز التنفيذ وأرسلت الحكومة الاتحادية حصة الإقليم سيكون منفذا أو مفتاحا لحل الخلافات والقضايا العالقة كافة بين أربيل وبغداد.

وأردف بالقول: كما هو واضح ان الخلافات بين اربيل وبغداد لا تقتصر على الموازنة فقط وهناك مواضيع اخرى بحاجة الى الحوارات والاتفاق والحل.

هورامي مضى بالقول ان الحكومة الاتحادية تعهدت بأرسال ميزانية الاقليم من الموازنة العامة في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن تكون لمسألة الرواتب الأولوية في حصة الإقليم من الموازنة.

وأكد المتحدث باسم كتلة الديمقراطي ان حكومة الاقليم اضطرت طيلة المدة السابقة إلى دفع رواتب الموظفين من ايرادتها الداخلية.

واعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بشأن مستحقات الإقليم في الموازنة الاتحادية.

وقال بارزاني في تغريدة على موقع تويتر اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ "تحدثتُ مع رئيس الوزراء الاتحادي ⁦‪مصطفى الكاظمي في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحا

واضاف أنه "يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021".