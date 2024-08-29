الديمقراطي الكوردستاني: بغداد لم تلتزم بالدستور في حل أزمة الرواتب

شفق نيوز/ جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، دعمه لرئاسة إقليم كوردستان وحكومة الإقليم، لحل القضايا والمشكلات العالقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود بارزاني، الذي عُقد مساء اليوم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر بيان الحزب، أن "المشكلات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، كان ينبغي حلها وفق الدستور والاتفاقيات السياسية والإدارية، وخاصة مسألة الرواتب وموازنة الإقليم التي تم الاتفاق عليها مرات عدة، ولم تلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذها كما يجب وكان الموظفون على وجه الخصوص أكثر الفئات التي تشعر بالقلق وتعاني من عدم إزالة هذه العوائق".

وشدد المجتمعون، وفق البيان، على ضرورة "تطبيق الدستور والاتفاقيات، وحث الحكومة الاتحادية على الاهتمام بهذا الموضوع وعدم تأخيره أكثر، وإرسال رواتب وموازنة إقليم كوردستان في موعدها المحدد".

وجدد الاجتماع، دعمه لرئاسة إقليم كوردستان وحكومة الإقليم، لـ"حل القضايا والمشكلات، وكذلك إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان".