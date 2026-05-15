الديمقراطي الكوردستاني الإيراني يعلن تعرض مخيم تابع له لهجوم مسيّر شمال أربيل

شفق نيوز - أربيل

أعلن كريم بروزي القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض، يوم الجمعة، أن طائرات مسيرة "مجهولة" الهوية استهدفت مخيم "جيزنكان" شمال أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

وقال بروزي لوكالة شفق نيوز، إن المخيم تعرض لاستهداف بثلاث طائرات مسيرة حيث تم اسقاط واحدة منها، فيما سقطت الطائرتان الاخريان قرب المخيم دون تسجيل أي اصابات بشرية.

يذكر ان المخيم ذاته تعرض قبل يومين لهجوم مماثل بواسطة طائرات مسيرة دون وقوع خسائر بشرية.